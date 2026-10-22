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    В Бишкеке обсудили усиление независимости высших аудиторских органов

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 20:18
    В Бишкеке обсудили усиление независимости высших аудиторских органов

    Делегация Счетной палаты Азербайджана во главе с председателем Вюгаром Гюльмамедовым приняла участие в международном диалоге "Роль и место высшего аудиторского органа в системе государственного управления: независимость как основа эффективности и доверия" в Бишкеке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату, мероприятие прошло в рамках празднования 30-летия Счетной палаты Кыргызстана.

    В юбилейных мероприятиях участвовали также руководители международных высших аудиторских органов (ВАО) и представители Инициативы развития INTOSAI (IDI).

    В ходе дискуссий представитель Счетной палаты выступил с докладом, поделившись передовым опытом Азербайджана в сфере внешнего государственного финансового контроля. Состоялся также широкий обмен мнениями по вопросам усиления независимости высших аудиторских органов и совершенствования их деятельности.

    Вюгар Гюльмамедов Счетная палата Азербайджанской Республики Международная организация высших органов аудита (INTOSAI) Бишкек
    Ali audit orqanlarının müstəqilliyinin gücləndirilməsi müzakirə edilib
    44 filmi
    44 filmi

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