В Бишкеке обсудили усиление независимости высших аудиторских органов
- 22 октября, 2026
- 20:18
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Делегация Счетной палаты Азербайджана во главе с председателем Вюгаром Гюльмамедовым приняла участие в международном диалоге "Роль и место высшего аудиторского органа в системе государственного управления: независимость как основа эффективности и доверия" в Бишкеке.
Как сообщает Report со ссылкой на Палату, мероприятие прошло в рамках празднования 30-летия Счетной палаты Кыргызстана.
В юбилейных мероприятиях участвовали также руководители международных высших аудиторских органов (ВАО) и представители Инициативы развития INTOSAI (IDI).
В ходе дискуссий представитель Счетной палаты выступил с докладом, поделившись передовым опытом Азербайджана в сфере внешнего государственного финансового контроля. Состоялся также широкий обмен мнениями по вопросам усиления независимости высших аудиторских органов и совершенствования их деятельности.