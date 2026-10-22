В Бишкеке обсудили усиление независимости высших аудиторских органов

Делегация Счетной палаты Азербайджана во главе с председателем Вюгаром Гюльмамедовым приняла участие в международном диалоге "Роль и место высшего аудиторского органа в системе государственного управления: независимость как основа эффективности и доверия" в Бишкеке.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, мероприятие прошло в рамках празднования 30-летия Счетной палаты Кыргызстана.

В юбилейных мероприятиях участвовали также руководители международных высших аудиторских органов (ВАО) и представители Инициативы развития INTOSAI (IDI).

В ходе дискуссий представитель Счетной палаты выступил с докладом, поделившись передовым опытом Азербайджана в сфере внешнего государственного финансового контроля. Состоялся также широкий обмен мнениями по вопросам усиления независимости высших аудиторских органов и совершенствования их деятельности.