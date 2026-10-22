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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    FIFA объявила дату проведения ЧМ U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 19:58
    FIFA объявила дату проведения ЧМ U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан

    Сегодня состоялось заседание Бюро Совета FIFA.

    Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, на заседании были официально объявлены даты чемпионата мира FIFA U-20, который совместно примут Азербайджан и Узбекистан.

    Турнир пройдет с 17 сентября по 9 октября 2027 года. В чемпионате мира примут участие 24 команды.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    Azərbaycan və Özbəkistanda təşkil olunacaq FIFA U-20 dünya çempionatının tarixi müəyyənləşib
    FIFA announces dates for U-20 World Cup to be hosted by Azerbaijan and Uzbekistan
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    44 filmi

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