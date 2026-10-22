FIFA объявила дату проведения ЧМ U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан

Сегодня состоялось заседание Бюро Совета FIFA.

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, на заседании были официально объявлены даты чемпионата мира FIFA U-20, который совместно примут Азербайджан и Узбекистан.

Турнир пройдет с 17 сентября по 9 октября 2027 года. В чемпионате мира примут участие 24 команды.