FIFA объявила дату проведения ЧМ U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан
Футбол
- 22 октября, 2026
- 19:58
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Сегодня состоялось заседание Бюро Совета FIFA.
Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, на заседании были официально объявлены даты чемпионата мира FIFA U-20, который совместно примут Азербайджан и Узбекистан.
Турнир пройдет с 17 сентября по 9 октября 2027 года. В чемпионате мира примут участие 24 команды.
Azərbaycan və Özbəkistanda təşkil olunacaq FIFA U-20 dünya çempionatının tarixi müəyyənləşib
FIFA announces dates for U-20 World Cup to be hosted by Azerbaijan and Uzbekistan
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