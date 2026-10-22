İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Azərbaycan və Özbəkistanda təşkil olunacaq FIFA U-20 dünya çempionatının tarixi müəyyənləşib

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2026
    • 19:43
    Azərbaycan və Özbəkistanda təşkil olunacaq FIFA U-20 dünya çempionatının tarixi müəyyənləşib

    Bu gün FIFA Şurası Bürosunun iclası keçirilib.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, iclasda Azərbaycan və Özbəkistanın birgə ev sahibliyi edəcəyi FIFA U-20 dünya çempionatının tarixi rəsmən açıqlanıb.

    Yarış 2027-ci il sentyabrın 17-dən oktyabrın 9-dək təşkil olunacaq. Dünya çempionatı 24 komandanın iştirakı ilə keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, turnirin rəsmi brendi oktyabrın 16-da təqdim olunub. Gənc futbolçulara və onları dəstəkləyən azarkeşlərə ünvanlanan "Bu oyun sənlikdir" rəsmi şüarı yeni nəsil futbol ulduzlarını tarix yazmağa dəvət edir. Həmçinin FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin rəsmi brendi Bakının simvolik məkanlarından olan Qız Qalasında, eyni zamanda Bakı Olimpiya Stadionunda xüsusi proyeksiya ilə nümayiş etdirilib.

    FIFA U-20 dünya çempionatı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:43
    Azərbaycan və Özbəkistanda təşkil olunacaq FIFA U-20 dünya çempionatının tarixi müəyyənləşib
    Futbol
    19:36
    "Naxçıvan Aqroservis"in sədri həbs edilib
    Hadisə
    19:28
    Çində 7 maqnitudalı zəlzələ olub
    Digər ölkələr
    19:24
    Foto
    Brüsseldə aksiya iştirakçıları: İtkin düşmüş soydaşlarımız haqqında həqiqəti hər kəsə çatdırmaq istəyirik
    Qarabağ
    19:21
    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub
    Futbol
    19:21
    Azərbaycanda texnopark rezidentləri üçün vergi güzəştləri 20 ilədək uzadılıb
    Maliyyə
    19:12
    Video
    Türkiyə ilə Kanada müdafiə və enerji sahəsində əməkdaşlıq edəcək
    Region
    19:00
    ABŞ 2054-cü ilə qədər hər il Qətərə 4 milyon ton LNG tədarük edəcək
    Digər ölkələr
    18:42
    Azərbaycanla Norveç arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti