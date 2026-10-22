Председатель правления "Нахчыван Агросервис" арестован
Происшествия
- 22 октября, 2026
- 20:11
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Арестован председатель правления "Нахчыван Агросервис".
Как сообщает местное бюро Report, в отношении председателя правления ОАО "Нахчыван Агросервис" Джавида Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста.
Он подозревается в присвоении государственных средств.
На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Нахчыванского городского суда в отношении Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
По факту в прокуратуре Нахчыванской АР возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 УК АР.
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