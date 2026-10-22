Председатель правления "Нахчыван Агросервис" арестован

Арестован председатель правления "Нахчыван Агросервис".

Как сообщает местное бюро Report, в отношении председателя правления ОАО "Нахчыван Агросервис" Джавида Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Он подозревается в присвоении государственных средств.

На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Нахчыванского городского суда в отношении Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

По факту в прокуратуре Нахчыванской АР возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 УК АР.