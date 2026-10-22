Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Председатель правления "Нахчыван Агросервис" арестован

    Происшествия
    • 22 октября, 2026
    • 20:11
    Председатель правления Нахчыван Агросервис арестован

    Арестован председатель правления "Нахчыван Агросервис".

    Как сообщает местное бюро Report, в отношении председателя правления ОАО "Нахчыван Агросервис" Джавида Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста.

    Он подозревается в присвоении государственных средств.

    На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Нахчыванского городского суда в отношении Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

    По факту в прокуратуре Нахчыванской АР возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 УК АР.

    Хищение госсредств Нахчыванская Автономная Республика
    "Naxçıvan Aqroservis"in sədri həbs edilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    21:25
    Politico: Волна протестов осенью и зимой перекинется на всю Европу
    Другие страны
    21:07
    В Азербайджане утверждена стратегия по достижению нулевых выбросов к 2060 году
    Экология
    20:51
    В Азербайджане налоговые льготы для резидентов технопарков продлены до 20 лет
    Финансы
    20:48
    США и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в морской сфере
    Другие страны
    20:41
    Житель Брюсселя призвал к сотрудничеству в поиске пропавших без вести
    Внешняя политика
    20:29
    Фархад Раджабли стал 12-кратным чемпионом Европы
    Индивидуальные
    20:20
    Трамп обвинил Иран в попытках повысить цены на нефть перед выборами в США
    Другие страны
    20:18
    В Бишкеке обсудили усиление независимости высших аудиторских органов
    Финансы
    20:11
    Председатель правления "Нахчыван Агросервис" арестован
    Происшествия
    Лента новостей