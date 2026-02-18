В Женеве стартовал второй день переговоров Украины, РФ и США

В швейцарском городе Женеве начался второй день переговоров Украины, РФ и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

Место проведения - отель InterContinental. Встречи проходят за закрытыми дверями.

Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы.

По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе", отметив, что представители России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что переговоры в Швейцарии зашли в тупик из-за позиций главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Axios, что поручил украинской делегации поднять вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным.