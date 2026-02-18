Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Женеве стартовал второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 12:36
    В Женеве стартовал второй день переговоров Украины, РФ и США

    В швейцарском городе Женеве начался второй день переговоров Украины, РФ и США по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщили российские СМИ.

    Место проведения - отель InterContinental. Встречи проходят за закрытыми дверями.

    Первый этап завершился накануне, 17 февраля, он был закрыт для прессы.

    По их итогам спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе", отметив, что представители России и Украины договорились проинформировать лидеров своих стран и продолжить работу над соглашением.

    Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что переговоры в Швейцарии зашли в тупик из-за позиций главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Axios, что поручил украинской делегации поднять вопрос организации встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

    Россия Украина российско-украинская война владимир мединский Стив Уиткофф
    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:48

    Эксперт: Для Таджикистана сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение

    Внешняя политика
    12:44

    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Экология
    12:42

    Министр нефти: Иран и РФ в скором времени могут подписать договор по поставкам газа

    В регионе
    12:36

    В экономических зонах Азербайджана могут внедрить технологии распознавания лиц на основе ИИ

    ИКТ
    12:36

    В Женеве стартовал второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    12:33

    ЕБРР оценил фискальные реформы в Азербайджане

    Финансы
    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей