    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    • 18 fevral, 2026
    • 12:40
    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    İsveçrənin Cenevrə şəhərində Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların ikinci günü başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.

    Görüşlər "InterContinental" hotelində bağlı qapılar arxasında keçirilir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üzrə danışıqlarda əhəmiyyətli irəliləyişin əldə olunduğunu bəyan edib.

    Sonradan "Axios" portalı mənbələrə istinadən bildirib ki, İsveçrədəki danışıqlar Rusiya nümayəndə heyətinin başçısı, prezidentin köməkçisi Vladimir Medinskinin mövqeyinə görə dalana dirənib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Cenevrə
