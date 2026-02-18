İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Umerovun mətbuat katibi Ukrayna ilə Rusiya arasında ayrıca danışıqların keçirildiyini təsdiqləyib

    • 18 fevral, 2026
    • 22:24
    Umerovun mətbuat katibi Ukrayna ilə Rusiya arasında ayrıca danışıqların keçirildiyini təsdiqləyib

    Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin təmsilçiləri Cenevrədə ABŞ-nin iştirakı ilə keçirilən əsas danışıqlardan sonra ayrıca görüş keçiriblər.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rüstəm Umerovun nümayəndəsi Diana Davityan təsdiqləyib.

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski daha əvvəl bildirib ki, Cenevrədə Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında sülh yolu ilə nizamlanma üzrə iki günlük danışıqların nəticələrinə əsasən, siyasi istiqamətdə müəyyən işlər var, lakin hələlik tərəflərin mövqeləri fərqlidir və hərbi istiqamətdə olduğu kimi irəliləyiş yoxdur.

    Пресс-секретарь Умерова подтвердила проведение отдельных переговоров между Украиной и РФ

