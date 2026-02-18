Пресс-секретарь Умерова подтвердила проведение отдельных переговоров между Украиной и РФ

Представители российской и украинской делегаций провели отдельную встречу после основных переговоров с участием США в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, это подтвердила представитель секретаря СНБО Украины Рустема Умерова Диана Давитян.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении нет.