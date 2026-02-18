Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Пресс-секретарь Умерова подтвердила проведение отдельных переговоров между Украиной и РФ

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 21:44
    Пресс-секретарь Умерова подтвердила проведение отдельных переговоров между Украиной и РФ

    Представители российской и украинской делегаций провели отдельную встречу после основных переговоров с участием США в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, это подтвердила представитель секретаря СНБО Украины Рустема Умерова Диана Давитян.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении нет.

    Ты - Король

    Последние новости

    22:11

    СМИ: Во Франции нашли тысячи не платящих налоги домохозяйств

    Другие страны
    21:56
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" увеличил преимущество в матче с "Карабахом"

    Футбол
    21:47

    Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов, депортированы из Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:44
    Фото

    Пресс-секретарь Умерова подтвердила проведение отдельных переговоров между Украиной и РФ

    Другие страны
    21:26
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в Вашингтоне с руководством Американо-израильского комитета по общественным связям

    Внешняя политика
    21:23
    Видео

    Администрация президента: Турция является сильным и надежным союзником НАТО

    В регионе
    21:07

    Израиль провел зачистку в двух населенных пунктах на юге Сирии

    Другие страны
    20:58
    Фото

    Счетная палата представила АБР инициативы по расширению сотрудничества

    Финансы
    20:38

    Объявлены стартовые составы "Карабаха" и "Ньюкасла"

    Футбол
    Лента новостей