Пресс-секретарь Умерова подтвердила проведение отдельных переговоров между Украиной и РФ
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 21:44
Представители российской и украинской делегаций провели отдельную встречу после основных переговоров с участием США в Женеве.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, это подтвердила представитель секретаря СНБО Украины Рустема Умерова Диана Давитян.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что по результатам двухдневных переговоров в Женеве между Украиной, США и РФ по мирному урегулированию есть наработки в политической составляющей, но пока позиции сторон разные, и такого прогресса, как в военном направлении нет.
