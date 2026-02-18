В Азербайджане предложено организовать олимпиады для лингвистов и журналистов.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил профессор кафедры журналистики Бакинского государственного университета, член Языковой комиссии Совета прессы Гулу Магеррамли на конференции "Язык медиа в плоскости научной дискуссии".

По его словам, проведение такой олимпиады в Азербайджане могло бы внести большой вклад в развитие языка:

"Мы можем организовать олимпиады как для лингвистов, так и для представителей медиа. И если в конце будут вручены награды, это вдохновит всех на дальнейшие шаги".

Президент НАНА, член Государственной языковой комиссии академик Иса Габиббейли также поддержал данное предложение:

"Мы можем учредить премию для лингвистов, а Совет прессы - для медиа".

Председатель Совета прессы Рашад Меджид заявил, что было бы целесообразно учредить совместную премию для лингвистов и представителей СМИ.

В итоге НАНА и Совет прессы договорились учредить совместную премию для журналистов и лингвистов.

Премия будет вручена победителям олимпиады 21 февраля - в Международный день родного языка.