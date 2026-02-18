Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане предложено организовать олимпиады для лингвистов и журналистов

    Наука и образование
    • 18 февраля, 2026
    • 13:09
    В Азербайджане предложено организовать олимпиады для лингвистов и журналистов.

    Как сообщает Report, с данным предложением выступил профессор кафедры журналистики Бакинского государственного университета, член Языковой комиссии Совета прессы Гулу Магеррамли на конференции "Язык медиа в плоскости научной дискуссии".

    По его словам, проведение такой олимпиады в Азербайджане могло бы внести большой вклад в развитие языка:

    "Мы можем организовать олимпиады как для лингвистов, так и для представителей медиа. И если в конце будут вручены награды, это вдохновит всех на дальнейшие шаги".

    Президент НАНА, член Государственной языковой комиссии академик Иса Габиббейли также поддержал данное предложение:

    "Мы можем учредить премию для лингвистов, а Совет прессы - для медиа".

    Председатель Совета прессы Рашад Меджид заявил, что было бы целесообразно учредить совместную премию для лингвистов и представителей СМИ.

    В итоге НАНА и Совет прессы договорились учредить совместную премию для журналистов и лингвистов.

    Премия будет вручена победителям олимпиады 21 февраля - в Международный день родного языка.

    Гулу Магеррамли Иса Габиббейли Рашад Меджид олимпиада для лингвистов и журналистов Совет прессы
    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub
