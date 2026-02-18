Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

Грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан за последние три года увеличились на 90%.

Как передает Report, об этом заявил директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов, выступая на панельной сессии посвященной теме "Связанность и развитие: экономическое измерение сотрудничества C6 и устойчивое развитие".

"Я полагаю, это тоже знаковая цифра, то, чего мы не наблюдали, скажем так, в период до 2017 года", - сказал он.

Вахабов также отметил, что за 2025 год объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Узбекистаном также увеличился почти на 90%.

"Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, с которой Узбекистан установил наивысший уровень доверительных отношений, подняв статус двустороннего диалога до уровня союзнических отношений. В этом плане Азербайджан замыкает тройку стран наряду с Россией и Казахстаном", - отметил он.

Директор Центра стратегических исследований при МИД Туркменистана Шири Шириев в свою очередь отметил, что с развитием Среднего коридора Каспийское море перестает быть естественным препятствием и превращается в связующее звено, где управление грузопотока становится ключевым приоритетом.

"Тесная координация усилий позволяет вдохнуть новую жизнь в ТМТМ, который открывает кратчайший путь через Турцию в Европу", - отметил Шириев.

Он добавил, что присоединение Азербайджана к формату С5 позволяет выстроить замкнутую и устойчивую систему, где углеводородные источники энергии соседствуют с ВИЭ. "Такая синергия позволяет не только обеспечивать внутренние нужды региона но и обеспечить поставки энергии на внешние рынки", - сказал он.