    Javlon Vahabov: Üç il ərzində Orta Dəhlizlə Azərbaycan ərazisindən daşımalar 90 % artıb

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 12:56
    Son üç ildə Orta Dəhlizlə Azərbaycan ərazisindən yükdaşımalar 90 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Mərkəzi Asiya İnstitutunun direktoru Javlon Vahabov "Əlaqəlilik və inkişaf: C6 əməkdaşlığının iqtisadi ölçüsü və dayanıqlı inkişaf" mövzusunda panel sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, 2025-ci il ərzində Azərbaycanla Özbəkistan arasında ikitərəfli ticarət həcmi də təxminən 90 % artıb.

    "Azərbaycan Cənubi Qafqazda Özbəkistanın yüksək səviyyədə etibarlı münasibətlər qurduğu ilk ölkə olub və ikitərəfli dialoq statusu müttəfiqlik münasibətləri səviyyəsinə çatdırılıb. Bu baxımdan Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı üçlüyü tamamlayır", - o qeyd edib.

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года
    Vahabov: Transportation along Middle Corridor through Azerbaijan grew 90% in 3 years

