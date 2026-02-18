Эксперт: Для Таджикистана сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение

Таджикистан, подобно другим государствам Центральной Азии, лишенным прямого выхода к Мировому океану, рассматривает развитие транспортно-коммуникационной отрасли как стратегический приоритет.

Как передает Report, об этом заявил член правления Центрально-Азиатского экспертного клуба "Евразийское развитие" Комрони Хидоятзода, выступая на панельной сессии посвященной теме "Связанность и развитие: экономическое измерение сотрудничества C6 и устойчивое развитие".

"В этом аспекте сотрудничество с Азербайджаном для Таджикистана является одним из ключевых внешнеполитических направлений", - подчеркнул эксперт.

Хидоятзода также напомнил, что в конце декабря 2025 года, компания из Таджикистана Avesta Group, подписала соответствующее соглашение по созданию логистических предприятий, которые будут ориентированы исключительно на Средний коридор.

"Душанбе исходит из того, что Средний коридор должен стать инструментом устойчивого развития", - отметил он.