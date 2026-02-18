Министр нефти: Иран и РФ в скором времени могут подписать договор по поставкам газа

Иран отмечает прогресс в переговорах по поставкам российского газа, скоро может быть подписан договор.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране.

"Мы продвинулись в этом вопросе с российскими коллегами и надеемся, в скором будущем мы сможем уже подписать договор для исполнения", - сказал он.

Министр отметил, что Иран предпринимает все шаги для увеличения добычи газа внутри страны и довел ее до рекордных показателей.

"Но из-за необходимости и из-за дисбаланса, который все-таки существует в нашей стране, мы все равно ищем возможности импорта газа из РФ", - отметил Пакнежад.

Он также отметил, что Иран приветствует более широкое участие российских компаний в совместной разработке нефтяных и газовых месторождений.

"То, что касается нефтяных месторождений, то я должен добавить, что мы только приветствуем все российские компании, которые заинтересованы в развитии данных месторождений, нефтяных и газовых месторождений, в вопросах инвестиций и совместных работ", - сказал он.