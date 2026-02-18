Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Министр нефти: Иран и РФ в скором времени могут подписать договор по поставкам газа

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 12:42
    Министр нефти: Иран и РФ в скором времени могут подписать договор по поставкам газа

    Иран отмечает прогресс в переговорах по поставкам российского газа, скоро может быть подписан договор.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад по итогам российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тегеране.

    "Мы продвинулись в этом вопросе с российскими коллегами и надеемся, в скором будущем мы сможем уже подписать договор для исполнения", - сказал он.

    Министр отметил, что Иран предпринимает все шаги для увеличения добычи газа внутри страны и довел ее до рекордных показателей.

    "Но из-за необходимости и из-за дисбаланса, который все-таки существует в нашей стране, мы все равно ищем возможности импорта газа из РФ", - отметил Пакнежад.

    Он также отметил, что Иран приветствует более широкое участие российских компаний в совместной разработке нефтяных и газовых месторождений.

    "То, что касается нефтяных месторождений, то я должен добавить, что мы только приветствуем все российские компании, которые заинтересованы в развитии данных месторождений, нефтяных и газовых месторождений, в вопросах инвестиций и совместных работ", - сказал он.

    Мохсен Пакнежад поставки газа Россия Иран нефтегазовые проекты
    Ты - Король

    Последние новости

    12:48

    Эксперт: Для Таджикистана сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение

    Внешняя политика
    12:44

    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Экология
    12:42

    Министр нефти: Иран и РФ в скором времени могут подписать договор по поставкам газа

    В регионе
    12:36

    В экономических зонах Азербайджана могут внедрить технологии распознавания лиц на основе ИИ

    ИКТ
    12:36

    В Женеве стартовал второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    12:33

    ЕБРР оценил фискальные реформы в Азербайджане

    Финансы
    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    Лента новостей