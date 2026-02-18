ЕБРР оценил фискальные реформы в Азербайджане

Азербайджан укрепил прозрачность бюджетной политики благодаря внедрению фискальных правил.

Об этом сообщает Report со ссылкой на проект Стратегии экономического управления Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 2026-2030 годы.

В документе отмечается, что регион Турции и Кавказа в целом демонстрирует относительно высокие показатели качества государственного управления. Вместе с тем сохраняется отставание по таким направлениям, как восприятие коррупции, уровень конкуренции и управление государственными предприятиями (оценка последнего показателя основана на данных по Азербайджану и Грузии).

Управление природными ресурсами в регионе характеризуется неоднозначными результатами. В частности, Азербайджан повысил прозрачность и бюджетную дисциплину за счет введения фискальных правил, регулирующих деятельность Государственного нефтяного фонда. В то же время в странах Южного и Восточного Средиземноморья (SEMED) фиксируются слабые показатели управления в горнодобывающем секторе, причем в 2016–2024 годах наблюдался регресс.

По оценке банка, ресурсно обеспеченные страны, внедрившие четкие фискальные и нормативные механизмы, достигли большей макроэкономической стабильности и подотчетности. Государства, не проводившие соответствующие реформы, по-прежнему сталкиваются с высокими рисками неэффективного управления и рентоориентированного поведения.

ЕБРР начал общественные консультации по проекту стратегии. Документ открыт для комментариев до 28 марта 2026 года.

Согласно стратегической и капитальной базе ЕБРР на 2026-2030 годы, экономическое управление определено как одно из трех ключевых направлений деятельности наряду с переходом к "зеленой" экономике, развитием человеческого капитала и обеспечением равных возможностей. Стратегия ориентирована на усиление долгосрочных системных изменений, направленных на формирование эффективно функционирующих рыночных экономик.

"Объединяя уникальную бизнес-модель банка - тесную интеграцию реформ в области политики и инвестиций - с целенаправленным операционным подходом, стратегия позиционирует экономическое управление как трансформационный рычаг для системных рыночных реформ. Это поможет нашим регионам перейти к будущему, характеризующемуся открытостью, инновациями и новыми возможностями"", - подчеркивается в документе.

По состоянию на 31 января 2026 года текущий кредитный портфель ЕБРР в Азербайджане оценивается в 895 млн евро, из которых 40% приходится на частный сектор. В настоящее время активны 36 проектов.

В целом банк инвестировал в Азербайджан 3,612 млрд евро в рамках реализации 201 проекта.