    Экономика
    • 18 февраля, 2026
    • 13:58
    Экспорт ненефтегазовой продукции Азербайджана в ЦА вырос более чем на 5%

    Азербайджан и страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост показателей в сферах торговли и инвестиций, что способствует усилению региональной экономической интеграции.

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде на международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

    По его словам, это свидетельствует об усилении роли Азербайджана в системе регионального экономического сотрудничества.

    "В 2025 году объем внешнеторгового оборота Азербайджана со странами Центральной Азии достиг $1,8 млрд. Следует отметить, что основную часть этого оборота составляет импорт из стран региона. В то же время азербайджанская продукция активно выходит на рынки Казахстана и Узбекистана. Экспорт ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения в эти страны продемонстрировал рост более чем на 5%, что является позитивной динамикой по сравнению с предыдущими годами", - отметил он.

    Гаджизаде также подчеркнул, что согласно статистическим данным за январь–сентябрь 2025 года зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций из стран Центральной Азии в экономику Азербайджана.

    "В частности, наибольшая доля инвестиций пришлась на Казахстан и Кыргызстан. Кроме того, за девять месяцев 2025 года Азербайджан инвестировал в страны Центральной Азии $41,7 млн в форме прямых иностранных инвестиций", - добавил он.

    Ниджат Гаджизаде ЦАМО Центральная Азия Азербайджан инвестиции экономическое сотрудничество товарооборот
    Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinə qeyri-neft-qaz ixracını 5 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan's non‑oil, gas exports to Central Asian countries up over 5%
