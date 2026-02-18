Экспорт ненефтегазовой продукции Азербайджана в ЦА вырос более чем на 5%

Азербайджан и страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост показателей в сферах торговли и инвестиций, что способствует усилению региональной экономической интеграции.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде на международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

По его словам, это свидетельствует об усилении роли Азербайджана в системе регионального экономического сотрудничества.

"В 2025 году объем внешнеторгового оборота Азербайджана со странами Центральной Азии достиг $1,8 млрд. Следует отметить, что основную часть этого оборота составляет импорт из стран региона. В то же время азербайджанская продукция активно выходит на рынки Казахстана и Узбекистана. Экспорт ненефтегазовой продукции азербайджанского происхождения в эти страны продемонстрировал рост более чем на 5%, что является позитивной динамикой по сравнению с предыдущими годами", - отметил он.

Гаджизаде также подчеркнул, что согласно статистическим данным за январь–сентябрь 2025 года зафиксирован рост прямых иностранных инвестиций из стран Центральной Азии в экономику Азербайджана.

"В частности, наибольшая доля инвестиций пришлась на Казахстан и Кыргызстан. Кроме того, за девять месяцев 2025 года Азербайджан инвестировал в страны Центральной Азии $41,7 млн в форме прямых иностранных инвестиций", - добавил он.