    Зеленский: На переговорах в Женеве будет обсуждаться гуманитарный аспект

    • 18 февраля, 2026
    • 13:51
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшних трехсторонних переговорах с РФ и США в Женеве будут обсуждаться в том числе гуманитарные вопросы.

    Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

    "Сегодня будет обсуждаться гуманитарный аспект, а именно шаги по обмену военнопленными и освобождению гражданского населения", - отметил он.

    Зеленский также назвал состоявшуюся накануне встречу в Женеве "действительно сложной" и обвинил Москву в попытке затягивания переговоров, которые "могли бы уже дойти до финальной стадии".

    Он также добавил, что вчера украинская делегация вместе с американской встретилась с представителями Европы - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии.

