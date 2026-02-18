Зеленский: На переговорах в Женеве будет обсуждаться гуманитарный аспект

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшних трехсторонних переговорах с РФ и США в Женеве будут обсуждаться в том числе гуманитарные вопросы.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети X.

"Сегодня будет обсуждаться гуманитарный аспект, а именно шаги по обмену военнопленными и освобождению гражданского населения", - отметил он.

Зеленский также назвал состоявшуюся накануне встречу в Женеве "действительно сложной" и обвинил Москву в попытке затягивания переговоров, которые "могли бы уже дойти до финальной стадии".

Он также добавил, что вчера украинская делегация вместе с американской встретилась с представителями Европы - Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии.