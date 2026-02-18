Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства
18 февраля, 2026
- 14:15
Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства.
Как передает со ссылкой на туркменские СМИ, об этом стало известно на пресс-брифинге, посвященном итогам сотрудничества между Ашхабадом и Брюсселем, а также планам взаимодействия на 2026 год.
Согласно информации, сторонами ведется подготовка к визиту президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Брюссель.
Как отметила замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова, к переговорам будет сформирован пакет документов по ключевым направлениям взаимодействия.
В Брюсселе запланированы встречи с руководством Европейской комиссии, Европейского совета, Европейского парламента и европейскими комиссарами. Среди основных тем - политический диалог, энергетическая безопасность, образование и молодежные программы.
Кроме того, Европейский парламент намерен обсудить ратификацию соглашения о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве. На данный момент отношения сторон регулируются Временным торговым соглашением. По словам посла ЕС в Туркменистане Беаты Пексы, вопрос ратификации соглашения планируется вынести на обсуждение на межпарламентской встрече в Брюсселе в начале марта.