Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства

    В регионе
    • 18 февраля, 2026
    • 14:15
    Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства

    Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства.

    Как передает со ссылкой на туркменские СМИ, об этом стало известно на пресс-брифинге, посвященном итогам сотрудничества между Ашхабадом и Брюсселем, а также планам взаимодействия на 2026 год.

    Согласно информации, сторонами ведется подготовка к визиту президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Брюссель.

    Как отметила замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова, к переговорам будет сформирован пакет документов по ключевым направлениям взаимодействия.

    В Брюсселе запланированы встречи с руководством Европейской комиссии, Европейского совета, Европейского парламента и европейскими комиссарами. Среди основных тем - политический диалог, энергетическая безопасность, образование и молодежные программы.

    Кроме того, Европейский парламент намерен обсудить ратификацию соглашения о всеобъемлющем партнерстве и сотрудничестве. На данный момент отношения сторон регулируются Временным торговым соглашением. По словам посла ЕС в Туркменистане Беаты Пексы, вопрос ратификации соглашения планируется вынести на обсуждение на межпарламентской встрече в Брюсселе в начале марта.

    Туркменистан Евросоюз Брюссель Сердар Бердымухамедов соглашения Еврокомиссия Мяхри Бяшимова
    Ты - Король

    Последние новости

    14:32
    Фото

    Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в Нахчыване

    Социальная защита
    14:28

    Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира

    В регионе
    14:26
    Фото

    Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана Гасанзаде

    Искусство
    14:25

    В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6

    Бизнес
    14:21

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    14:15

    Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства

    В регионе
    14:11

    В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингу

    Финансы
    14:06

    В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тара

    Промышленность
    14:00

    Переговоры Украины, РФ и США в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей