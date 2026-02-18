Посол Германии в Тегеране был вызван в МИД Ирана

Посол Германии в Тегеране Аксель Диттманн был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

"В связи с антииранскими движениями в Германии и деструктивными действиями государственных чиновников против Исламской Республики Иран, посол Германии в Тегеране Аксель Диттманн был вызван в Министерство иностранных дел гендиректором по Западной Европе МИД Алирезой Юсефи. Ему был передан решительный протест нашей страны", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.