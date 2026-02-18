Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана встретился в Вашингтоне с руководством Американо-израильского комитета по общественным связям

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 21:26
    Президент Азербайджана встретился в Вашингтоне с руководством Американо-израильского комитета по общественным связям

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа находится с рабочим визитом в этой стране для участия в первом заседании Совета мира, которое состоится в Вашингтоне.

    Как сообщает Report, 18 февраля глава нашего государства встретился в Вашингтоне с исполнительным директором Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) Эллиотом Брандтом и другим руководящим составом AIPAC.

    В ходе беседы с удовлетворением были упомянуты визит делегации Американо-израильского комитета по общественным связям в нашу страну и ее встречи с главой нашего государства.

    Эллиот Брандт отметил, что представители всех религий и культур живут в Азербайджане в мире и согласии как одна семья, и это является примером для всего мира. Он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу на государственном уровне о еврейской общине в нашей стране.

    Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане представители разных религий на протяжении веков жили в согласии, сказал, что толерантность исторически была образом жизни для нашей страны.

    На встрече был высоко оценен вклад Азербайджана в диалог между религиями и культурами на глобальном уровне.

    В ходе беседы также были затронуты азербайджано-американские отношения, подчеркнуто, что с приходом к власти Дональда Трампа отношения между нашими странами стали развиваться.

    Были затронуты состоявшийся недавно успешный визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну и значение подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки". Было отмечено, что в этой Хартии, наряду с традиционными областями сотрудничества между нашими странами, в качестве приоритетных направлений определены вопросы искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

    Подчеркивалась роль Американо-израильского комитета по общественным связям в углублении азербайджано-американских и азербайджано-израильских двусторонних отношений.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и этой организацией, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Фото
    Фото
