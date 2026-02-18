Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Иностранцы, снимавшие неэтичные видео на Аллее шехидов, депортированы из Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 21:47
    Трое граждан Саудовская Аравия - Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хусейн и Алгабр Махди Мохаммад - которые снимали неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку и публиковали эти кадры в соцсетях, депортированы из Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственная миграционная служба Азербайджана.

    Напомним, инцидент произошел в августе прошлого года. Указанные лица пришли в Шехидляр хиябаны, совершили неэтичные действия на могилах нескольких шехидов и распространили снятое там видео в социальных сетях.

    Алзаман Махди Али, Алгабр Мохаммад Хусейн и Алгабр Махди Мохаммад были обвинены по статье 245 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики ("Оскорбительные действия над могилой"). Приговором Сабаильский районный суд они были лишены свободы сроком на два года.

    Позднее срок наказания Алзамана Махди Али, Алгабра Мохаммада Хусейна и Алгабра Махди Мохаммада был сокращен с двух лет до шести месяцев.

    Срок назначенного им шестимесячного наказания истек сегодня.

