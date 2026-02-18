В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тара
Промышленность
- 18 февраля, 2026
- 14:06
ООО Azmer Group получило статус резидента Масаллинского промышленного квартала.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон, инвестиционная стоимость проекта, который будет реализован компанией, составляет 1,3 млн манатов.
В рамках проекта будет производиться пластиковая тара, используемая в сельском хозяйстве.
В настоящее время в Масаллинском промквартале статус резидента имеют 10 предприятий, которые создали в общей сложности около 400 постоянных рабочих мест.
