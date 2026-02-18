Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тара

    Промышленность
    • 18 февраля, 2026
    • 14:06
    В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тара

    ООО Azmer Group получило статус резидента Масаллинского промышленного квартала.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон, инвестиционная стоимость проекта, который будет реализован компанией, составляет 1,3 млн манатов.

    В рамках проекта будет производиться пластиковая тара, используемая в сельском хозяйстве.

    В настоящее время в Масаллинском промквартале статус резидента имеют 10 предприятий, которые создали в общей сложности около 400 постоянных рабочих мест.

