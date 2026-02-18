В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тара

ООО Azmer Group получило статус резидента Масаллинского промышленного квартала.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон, инвестиционная стоимость проекта, который будет реализован компанией, составляет 1,3 млн манатов.

В рамках проекта будет производиться пластиковая тара, используемая в сельском хозяйстве.

В настоящее время в Масаллинском промквартале статус резидента имеют 10 предприятий, которые создали в общей сложности около 400 постоянных рабочих мест.