    Masallı Sənaye Məhəlləsində plastik taralar istehsal ediləcək

    Sənaye
    • 18 fevral, 2026
    • 13:50
    Masallı Sənaye Məhəlləsində plastik taralar istehsal ediləcək

    "Azmer Group" MMC-yə Masallı Sənaye Məhəlləsinin rezidenti statusu verilib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkətin icra edəcəyi layihənin investisiya dəyəri 1,3 milyon manatdır. Layihə çərçivəsində aqrar sahədə istifadə olunan plastik taralar istehsal ediləcək.

    Hazıda Masallı Sənaye Məhəlləsində 10 sahibkarlıq subyekti rezident statusuna malikdir. Onlar ümumilikdə 400-ə yaxın daimi iş yeri yaradıb.

    Fatimə Bağırova

    rezident Sənaye məhəllələri İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi
