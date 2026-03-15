Qazaxıstanda keçirilən referendumda səsvermə başa çatıb
- 15 mart, 2026
- 19:23
Qazaxıstan ərazisində yerli vaxtla saat 20:00-da (Bakı vaxtı ilə 19:00-da) yeni konstitusiya layihəsi üzrə referendumda səsvermə başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, respublika hüdudlarından kənarda bəzi məntəqələr vətəndaşları qəbul etməyə davam edir, onlardan sonuncusu - San-Fransiskoda (ABŞ) yerləşən məntəqə isə martın 16-sı səhərədək fəaliyyət göstərəcək.
Mərkəzi Referendum Komissiyasının açıqladığı yerli vaxtla saat 18:00-a olan rəqəmlərə görə, seçici fəallığı 70,91 % təşkil edib. Səsvermədə seçici siyahılarına daxil edilmiş vətəndaşların 50 %-dən çoxu iştirak etdiyi üçün referendum rəsmən baş tutmuş hesab olunub.
Yeni konstitusiya layihəsinin mətni fevralın 12-də açıqlanıb. Yeni əsas qanunun hazırda qüvvədə olandan prinsipial fərqləri arasında parlamentin birpalatalı modelə keçid, vitse-prezident postunun təsis edilməsi, eləcə də ali məşvərətçi orqan qismində Xalq Şurasının formalaşdırılması yer alır. Bundan əlavə, sənəd bir sıra yeni müddəaları, o cümlədən milli qanunvericiliyin beynəlxalq hüquq normaları üzərində üstünlüyünü təsbit edir.
Referendumda vətəndaşlar tərəfindən dəstəklənəcəyi təqdirdə, yeni konstitusiya iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək.