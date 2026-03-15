В Казахстане завершилось голосование на референдуме по конституции

На территории Казахстана в 20:00 по местному (19:00 по бакинскому) времени закрылись избирательные участки для проведения голосования на референдуме по проекту новой Конституции.

Как сообщает Report, некоторые участки за пределами республики продолжают принимать голосующих, а последний из них, расположенный в Сан-Франциско (США), будет функционировать до утра 16 марта.

Согласно последним сведениям Центральной комиссии референдума, к 18:00 по местному времени уровень явки достиг 70,91%. Референдум официально признан состоявшимся, поскольку в голосовании приняли участие свыше 50% граждан, включенных в избирательные списки.

Текст проекта новой конституции был обнародован 12 февраля. Среди принципиальных отличий нового основного закона от ныне действующего - переход к однопалатной модели парламента (Курултай), учреждение поста вице-президента, а также формирование Народного совета в качестве высшего консультативного органа. Помимо этого, документ фиксирует ряд новых положений, в том числе приоритет национального законодательства над нормами международного права.

В случае одобрения гражданами на референдуме новая конституция начнет действовать с 1 июля.