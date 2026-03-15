Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Казахстане завершилось голосование на референдуме по конституции

    В регионе
    • 15 марта, 2026
    • 19:17
    В Казахстане завершилось голосование на референдуме по конституции

    На территории Казахстана в 20:00 по местному (19:00 по бакинскому) времени закрылись избирательные участки для проведения голосования на референдуме по проекту новой Конституции.

    Как сообщает Report, некоторые участки за пределами республики продолжают принимать голосующих, а последний из них, расположенный в Сан-Франциско (США), будет функционировать до утра 16 марта.

    Согласно последним сведениям Центральной комиссии референдума, к 18:00 по местному времени уровень явки достиг 70,91%. Референдум официально признан состоявшимся, поскольку в голосовании приняли участие свыше 50% граждан, включенных в избирательные списки.

    Текст проекта новой конституции был обнародован 12 февраля. Среди принципиальных отличий нового основного закона от ныне действующего - переход к однопалатной модели парламента (Курултай), учреждение поста вице-президента, а также формирование Народного совета в качестве высшего консультативного органа. Помимо этого, документ фиксирует ряд новых положений, в том числе приоритет национального законодательства над нормами международного права.

    В случае одобрения гражданами на референдуме новая конституция начнет действовать с 1 июля.

    Референдум в Казахстане Новая Конституция
    Qazaxıstanda keçirilən referendumda səsvermə başa çatıb
