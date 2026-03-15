Premyer Liqa: "Qəbələ"yə qalib gələn "Neftçi" turnir cədvəlində irəliləyib

    Premyer Liqa: Qəbələyə qalib gələn Neftçi turnir cədvəlində irəliləyib

    Misli Premyer Liqasının XXIV turunda "Neftçi" "Qəbələ"ni məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qonaqların 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    "Ağ-qaralar"ın heyətində Bassala Sambu (22), Emin Mahmudov (69-p) və Murad Məmmədov (77) fərqləniblər. Ev sahiblərinin qolunu isə Seydina Keyta (19-p) vurub.

    Xallarının sayını 34-ə çatdıran "Neftçi" turnir cədvəlində altıncı sıraya yüksəlib. "Qəbələ" isə 16 xalla on birincidir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Şamaxı" "Sumqayıt"ı (1:0), "Sabah" "İmişli"ni (5:0), "Qarabağ" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib. "Kəpəz" "Turan Tovuz" matçında isə (1:1) qalib müəyyənləşməyib.

    Misli Premyer Liqası Qəbələ şəhər stadionu turnir cədvəli
    Премьер-лига: "Нефтчи" уверенно обыграл "Габалу" в матче 24-го тура

