Premyer Liqa: "Qəbələ"yə qalib gələn "Neftçi" turnir cədvəlində irəliləyib
- 15 mart, 2026
- 19:54
Misli Premyer Liqasının XXIV turunda "Neftçi" "Qəbələ"ni məğlub edib.
"Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma qonaqların 3:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
"Ağ-qaralar"ın heyətində Bassala Sambu (22), Emin Mahmudov (69-p) və Murad Məmmədov (77) fərqləniblər. Ev sahiblərinin qolunu isə Seydina Keyta (19-p) vurub.
Xallarının sayını 34-ə çatdıran "Neftçi" turnir cədvəlində altıncı sıraya yüksəlib. "Qəbələ" isə 16 xalla on birincidir.
Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən görüşlərdə "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Şamaxı" "Sumqayıt"ı (1:0), "Sabah" "İmişli"ni (5:0), "Qarabağ" "Zirə"ni (3:1) məğlub edib. "Kəpəz" "Turan Tovuz" matçında isə (1:1) qalib müəyyənləşməyib.
Son xəbərlər
20:28
Pentaqon İran dronları ilə mübarizə aparmaq üçün səmərəli yol tapıbDigər ölkələr
20:06
İsveç və Norveç nüvə çəkindirmə məsələsində Fransa ilə əməkdaşlıq etməyə hazırdırDigər ölkələr
19:54
Premyer Liqa: "Qəbələ"yə qalib gələn "Neftçi" turnir cədvəlində irəliləyibFutbol
19:51
Əraqçi: İran lazım olduğu qədər özünü müdafiə etməyə hazırdırRegion
19:41
ABŞ Hörmüz boğazından keçən gəmilərin mühafizəsində digər ölkələrin də iştirak etməsini istəyirDigər ölkələr
19:35
İsrail İrana hücumu azı üç həftə davam etdirməyi planlaşdırırDigər ölkələr
19:27
Kanada və Şimali Avropa müdafiə istehsalını artırmaq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
19:23
Qazaxıstanda keçirilən referendumda səsvermə başa çatıbRegion
19:08