Премьер-лига: "Нефтчи" уверенно обыграл "Габалу" в матче 24-го тура

Бакинский "Нефтчи" уверенно обыграл "Габалу" из одноименного города в матче 24-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на Габалинском городском стадионе заваршилась со счетом 3:1.

В составе столичного клуба отличились Бассала Самбу (22), Эмин Махмудов (69, с пенальти) и Мурад Мамедов (77). Гол хозяев забил Сейдина Кейта (19, с пенальти).

"Нефтчи" довел количество очков в активе до 34 и поднялся на шестое место в чемпионате страны, у "Габалы" 16 баллов и 11-я строчка в турнирной таблице.

В предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Карван-Евлах" (2:1), "Шамахы" оказался сильнее "Сумгайыта" (1:0), "Сабах" разгромил "Имишли" (5:0), а "Карабах" выиграл у "Зиря" (3:1). В матче "Кяпаз" - "Туран Товуз" (1:1) победитель не определился.