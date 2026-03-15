Mahir Emreli qol vurub, "Kayzerslautern" qələbə qazanıb
Futbol
- 15 mart, 2026
- 18:28
Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Almaniyanın II Bundesliqa təmsilçisi "Kayzerslautern" XXVI turda qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, doğma meydanda "Karlsrue"ni qəbul edən komanda 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.
Mahir Emreli qarşılaşmanın 90+4-cü dəqiqəsində komandasının üçüncü qolunu vurub.
Qeyd edək ki, "Kayzerslautern" turnir cədvəlində 40 xalla yeddincidir.
18:44
İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 850-yə çatıbDigər ölkələr
18:24
SEPAH İsrail HHQ-nin komandanlıq mərkəzlərinə "Səccil" raketləri ilə zərbə endiribRegion
18:13
Azərbaycan XİN: İslamın yanlış təqdim edilməsi və ya damğalanması qəbuledilməzdirXarici siyasət
18:06
Foto
Daha 18 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:59
Foto
Bakıdakı Qazaxıstan səfirliyində səsvermə keçirilirRegion
17:52
Sırski: Zaporojye ən qaynar nöqtəyə çevrilibDigər ölkələr
17:36
Muttalip Yerlikaya: "Türkiyə və Azərbaycan idmançıları arasında həmişə şirin rəqabət olubFərdi
