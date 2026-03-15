"Кайзерслаутерн" разгромил "Карлсруэ" в матче II Бундеслиги, Махир Эмрели отметился голом

Футбольный клуб "Кайзерслаутерн", в котором выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, разгромил "Карлсруэ" в матче 26-го тура Второй Бундеслиги.

Как сообщает Report, встреча на Стадионе имени Фрица Вальтера в Кайзерслаутерне завершилась со счетом 3:0.

За победителей забитыми голами отметились Семих Шахин (3'), Мергим Бариша (14') и Махир Эмрели (90+4').

Отметим, что "Кайзерслаутерн" после 26 матчей набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице второй по силе футбольной лиги Германии.