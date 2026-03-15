    "Кайзерслаутерн" разгромил "Карлсруэ" в матче II Бундеслиги, Махир Эмрели отметился голом

    Футбол
    • 15 марта, 2026
    • 18:48
    Кайзерслаутерн разгромил Карлсруэ в матче II Бундеслиги, Махир Эмрели отметился голом

    Футбольный клуб "Кайзерслаутерн", в котором выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, разгромил "Карлсруэ" в матче 26-го тура Второй Бундеслиги.

    Как сообщает Report, встреча на Стадионе имени Фрица Вальтера в Кайзерслаутерне завершилась со счетом 3:0.

    За победителей забитыми голами отметились Семих Шахин (3'), Мергим Бариша (14') и Махир Эмрели (90+4').

    Отметим, что "Кайзерслаутерн" после 26 матчей набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице второй по силе футбольной лиги Германии.

    Mahir Emreli qol vurub, "Kayzerslautern" qələbə qazanıb
