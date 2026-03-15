"Кайзерслаутерн" разгромил "Карлсруэ" в матче II Бундеслиги, Махир Эмрели отметился голом
Футбол
- 15 марта, 2026
- 18:48
Футбольный клуб "Кайзерслаутерн", в котором выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, разгромил "Карлсруэ" в матче 26-го тура Второй Бундеслиги.
Как сообщает Report, встреча на Стадионе имени Фрица Вальтера в Кайзерслаутерне завершилась со счетом 3:0.
За победителей забитыми голами отметились Семих Шахин (3'), Мергим Бариша (14') и Махир Эмрели (90+4').
Отметим, что "Кайзерслаутерн" после 26 матчей набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице второй по силе футбольной лиги Германии.
В Казахстане завершилось голосование на референдуме по конституцииВ регионе
США хотят участия других стран в охране судоходства в Ормузском проливеДругие страны
Израиль планирует продолжать операцию против Ирана не менее трех недельДругие страны
Канада и Северная Европа договорились наращивать оборонное производствоДругие страны
В МИД Азербайджана заявили о неприемлемости стигматизации исламаВнешняя политика
Число погибших из-за израильских атак на Ливан достигло 850 человекДругие страны
В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще 18 человек- ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
