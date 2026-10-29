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    Материнская компания Google за сутки потеряла рекордные $477 млрд

    ИКТ
    • 29 октября, 2026
    • 21:08
    Материнская компания Google за сутки потеряла рекордные $477 млрд

    Рыночная капитализация американской технологической компании Alphabet, которой принадлежит Google, за сутки сократилась на $477 млрд, что стало крупнейшим падением в ее истории.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.

    По состоянию на 20:30 по бакинскому времени капитализация компании составляла $3,459 трлн против $3,936 трлн днем ранее.

    Акции Alphabet к этому времени подешевели на 12,07%, до $283,04 за бумагу.

    Падение котировок произошло после публикации финансовой отчетности Google за третий квартал 2026 года. Еще до начала основных торгов акции компании теряли более 10%.

    По данным Bloomberg, главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер сообщил, что растущая популярность режима искусственного интеллекта AI Mode негативно повлияла на финансовые результаты компании.

    Квартальная выручка составила $111,2 млрд, оказавшись ниже ожиданий аналитиков. Доходы от рекламы на YouTube также не оправдали прогнозов и достигли $11,2 млрд.

    Рыночная капитализация Google
    "Google"un ana şirkəti bir sutka ərzində rekord həcmdə — 477 milyard dollar itirib
    Alphabet loses $477 billion in market value after earnings report
    MiniBoss
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