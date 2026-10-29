В Боснии и Герцеговине при крушении вертолета ЕС погибли три человека

Вертолет военного контингента Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR) потерпел крушение в окрестностях города Брчко.

Как передает Report со ссылкой на портал Klix, в результате инцидента погибли трое, пострадали 12 человек.

По словам директора учреждения общественного здравоохранения "Центр здоровья Брчко" Ясмины Механович, один человек находится в критическом состоянии.

"EUFOR подтверждает, что сегодня во время плановой операции в районе Брчко произошел несчастный случай, в результате которого разбился один из его самолетов", - говорится в заявлении организации.

Согласно информации, повреждений инфраструктуры нет. На место прибыли полиция, пожарные и бригады скорой помощи, район происшествия оцеплен. Начато расследование.