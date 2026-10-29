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    В Боснии и Герцеговине при крушении вертолета ЕС погибли три человека

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 21:00
    В Боснии и Герцеговине при крушении вертолета ЕС погибли три человека

    Вертолет военного контингента Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR) потерпел крушение в окрестностях города Брчко.

    Как передает Report со ссылкой на портал Klix, в результате инцидента погибли трое, пострадали 12 человек.

    По словам директора учреждения общественного здравоохранения "Центр здоровья Брчко" Ясмины Механович, один человек находится в критическом состоянии.

    "EUFOR подтверждает, что сегодня во время плановой операции в районе Брчко произошел несчастный случай, в результате которого разбился один из его самолетов", - говорится в заявлении организации.

    Согласно информации, повреждений инфраструктуры нет. На место прибыли полиция, пожарные и бригады скорой помощи, район происшествия оцеплен. Начато расследование.

    Босния и Герцеговина Крушение вертолета EUFOR Европейский союз (ЕС)
    Bosniya və Herseqovinada Aİ-nin helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər ölüb
    EUFOR helicopter crash kills three in Bosnia and Herzegovina
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