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    Bosniya və Herseqovinada Aİ-nin helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 21:14
    Bosniya və Herseqovinada Aİ-nin helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Avropa İttifaqının (Aİ) Bosniya və Herseqovinadakı hərbi kontingentinin (EUFOR) helikopteri Brçko şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

    "Report" "Klix" portalına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

    "Brçko Sağlamlıq Mərkəzi" ictimai səhiyyə müəssisəsinin direktoru Yasmina Mehanoviçin sözlərinə görə, 1 nəfərin vəziyyəti kritikdir.

    "EUFOR təsdiqləyir ki, bu gün Brçko rayonunda planlı əməliyyat zamanı bədbəxt hadisə baş verib və nəticədə ona məxsus təyyarələrdən biri qəzaya uğrayıb", - təşkilatın bəyanatında bildirilib.

    Məlumata görə, infrastruktura ziyan dəyməyib.

    Hadisə yerinə polis, yanğınsöndürənlər və təcili tibbi yardım briqadaları gəlib, hadisə ərazisi mühasirəyə alınıb. Araşdırma başlanılıb.

    Avropa İttifaqı (Aİ) Yanğın hadisəsi Helikopter Bosniya və Herseqovina
    В Боснии и Герцеговине при крушении вертолета ЕС погибли три человека
    EUFOR helicopter crash kills three in Bosnia and Herzegovina
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