Bosniya və Herseqovinada Aİ-nin helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər ölüb
- 29 oktyabr, 2026
- 21:14
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Avropa İttifaqının (Aİ) Bosniya və Herseqovinadakı hərbi kontingentinin (EUFOR) helikopteri Brçko şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb.
"Report" "Klix" portalına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.
"Brçko Sağlamlıq Mərkəzi" ictimai səhiyyə müəssisəsinin direktoru Yasmina Mehanoviçin sözlərinə görə, 1 nəfərin vəziyyəti kritikdir.
"EUFOR təsdiqləyir ki, bu gün Brçko rayonunda planlı əməliyyat zamanı bədbəxt hadisə baş verib və nəticədə ona məxsus təyyarələrdən biri qəzaya uğrayıb", - təşkilatın bəyanatında bildirilib.
Məlumata görə, infrastruktura ziyan dəyməyib.
Hadisə yerinə polis, yanğınsöndürənlər və təcili tibbi yardım briqadaları gəlib, hadisə ərazisi mühasirəyə alınıb. Araşdırma başlanılıb.