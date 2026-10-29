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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    На ГЗС недалеко от Еревана произошел взрыв

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 20:53
    На ГЗС недалеко от Еревана произошел взрыв

    Взрыв прогремел на газозаправочной станции недалеко от Еревана.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Инцидент произошел в селе Хачпар, где взорвался автомобиль Opel.

    Пострадавших нет.

    По факту возбуждено уголовное дело.

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