На ГЗС недалеко от Еревана произошел взрыв
В регионе
- 29 октября, 2026
- 20:53
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Взрыв прогремел на газозаправочной станции недалеко от Еревана.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Инцидент произошел в селе Хачпар, где взорвался автомобиль Opel.
Пострадавших нет.
По факту возбуждено уголовное дело.
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