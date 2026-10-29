На ГЗС недалеко от Еревана произошел взрыв

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Взрыв прогремел на газозаправочной станции недалеко от Еревана.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Инцидент произошел в селе Хачпар, где взорвался автомобиль Opel.

Пострадавших нет.

По факту возбуждено уголовное дело.