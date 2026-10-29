İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İrəvan yaxınlığında qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib

    Region
    • 29 oktyabr, 2026
    • 21:26
    İrəvan yaxınlığında qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib

    İrəvan yaxınlığındakı qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    Hadisə Xaçpar kəndində baş verib, "Opel" markalı avtomobil partlayıb.

    Xəsarət alan yoxdur.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

    Ermənistan
    На ГЗС недалеко от Еревана произошел взрыв
    MiniBoss
    MiniBoss

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