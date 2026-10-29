İrəvan yaxınlığında qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib
Region
- 29 oktyabr, 2026
- 21:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İrəvan yaxınlığındakı qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Hadisə Xaçpar kəndində baş verib, "Opel" markalı avtomobil partlayıb.
Xəsarət alan yoxdur.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
Son xəbərlər
21:45
"TikTok" montajından siyasi mesaj düzəldənlər: Türkiyə mediasına məsuliyyət çağırışıRegion
21:40
SEPAH: Hörmüz boğazında neft tankeri minaya düşübRegion
21:26
Ankara Vaşinqtona Qara dəniz vasitəsilə taxıl tədarükünün təmin olunmasına dair təkliflər təqdim edibDigər ölkələr
21:23
Zelenski Ukrayna üzrə danışıqların Türkiyədə keçirilməsini təklif edibDigər ölkələr
21:13
Cüdo üzrə Asiya Kuboku: Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblarFərdi
21:07
Rubio: Tramp İran məsələsinin imkan daxilində diplomatiya ilə həllinə üstünlük verirDigər ölkələr
20:42
Azərbaycan Cüdo Federasiyası adaptiv cüdo kursunun praktiki məşğələsini keçiribFərdi
20:41
Lənkəranda oyuncaq silahlı şəxs saxlanılıbHadisə
20:40
Bəhreyndə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilibRegion