Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura yekun vurulub
Komanda
- 15 mart, 2026
- 19:08
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX tura yekun vurulub.
"Report" xəbər verir ki, NTD "və "Şəki" komandaları arasında reallaşan turun son matçında birincilər 101:84 hesablı qələbə qazanıb.
Görüş Bakı İdman Sarayında keçirilib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Ordu" "Sumqayıt"ı (121:98), "Naxçıvan" "Sərhədçi"ni (83:67), "Quba" "Lənkəran"ı (95:88), "Abşeron Lions" "Neftçi"ni (107:87), "Sabah" isə "Gəncə"ni (87:73) üstələyib.
