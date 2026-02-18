Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингу

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 14:11
    В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингу

    В Баку 9-10 июня состоится "Международный саммит по финансам и банкингу 2026".

    Как сообщает Report, мероприятие будет организовано при поддержке Центрального банка Азербайджана и других партнерских организаций.

    Главная тема конференции - "Инновации, безопасность и партнерство для будущего финансов".

    Основные цели включают укрепление регионального сотрудничества в сфере банкинга и демонстрацию возможностей международного партнерства.

    Конференция призвана объединить финансовых лидеров региона, международных экспертов и компании, предлагающие инновационные решения, для формирования общего видения более интегрированного, устойчивого и глобально связанного финансового пространства.

    саммит по финансам и банкингу 2026 ЦБА Азербайджан
    Bakıda "Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Zirvəsi" keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    14:32
    Фото

    Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в Нахчыване

    Социальная защита
    14:28

    Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мира

    В регионе
    14:26
    Фото

    Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана Гасанзаде

    Искусство
    14:25

    В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6

    Бизнес
    14:21

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    14:15

    Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерства

    В регионе
    14:11

    В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингу

    Финансы
    14:06

    В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тара

    Промышленность
    14:00

    Переговоры Украины, РФ и США в Женеве завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей