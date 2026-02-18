В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингу
Финансы
- 18 февраля, 2026
- 14:11
В Баку 9-10 июня состоится "Международный саммит по финансам и банкингу 2026".
Как сообщает Report, мероприятие будет организовано при поддержке Центрального банка Азербайджана и других партнерских организаций.
Главная тема конференции - "Инновации, безопасность и партнерство для будущего финансов".
Основные цели включают укрепление регионального сотрудничества в сфере банкинга и демонстрацию возможностей международного партнерства.
Конференция призвана объединить финансовых лидеров региона, международных экспертов и компании, предлагающие инновационные решения, для формирования общего видения более интегрированного, устойчивого и глобально связанного финансового пространства.
