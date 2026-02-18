В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингу

В Баку 9-10 июня состоится "Международный саммит по финансам и банкингу 2026".

Как сообщает Report, мероприятие будет организовано при поддержке Центрального банка Азербайджана и других партнерских организаций.

Главная тема конференции - "Инновации, безопасность и партнерство для будущего финансов".

Основные цели включают укрепление регионального сотрудничества в сфере банкинга и демонстрацию возможностей международного партнерства.

Конференция призвана объединить финансовых лидеров региона, международных экспертов и компании, предлагающие инновационные решения, для формирования общего видения более интегрированного, устойчивого и глобально связанного финансового пространства.