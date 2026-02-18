Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    • 18 февраля, 2026
    • 14:21
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим пассажирским спросом назначили на 21 и 22 февраля дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

    Об этом сообщили Report в АЖД.

    Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а из Агстафы в Баку - в 15:00.

    Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, через приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД.

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
