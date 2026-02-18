По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы
Инфраструктура
- 18 февраля, 2026
- 14:21
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в связи с растущим пассажирским спросом назначили на 21 и 22 февраля дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.
Об этом сообщили Report в АЖД.
Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 09:15, а из Агстафы в Баку - в 15:00.
Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, через приложение ADY Mobile, а также на официальном сайте АЖД.
Последние новости
14:32
Фото
Фонд YAŞAT организовал Зимний лагерь для детей шехидов в НахчыванеСоциальная защита
14:28
Хакан Фидан представит Турцию на заседании Совета мираВ регионе
14:26
Фото
Анар Алакбаров навестил народного поэта Наримана ГасанзадеИскусство
14:25
В Баку обсудили экономическое измерение сотрудничества C6Бизнес
14:21
По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсыИнфраструктура
14:15
Туркменистан и ЕС готовят пакет двусторонних документов для расширения партнерстваВ регионе
14:11
В Баку состоится Международный саммит по финансам и банкингуФинансы
14:06
В Масаллинском промквартале будет производиться пластиковая тараПромышленность
14:00