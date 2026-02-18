В Ашхабаде пройдет бизнес-форум Туркменистан - ЕС

В Ашхабаде 26 марта состоится бизнес-форум Туркменистан - Европейский союз под названием "Новые горизонты для связанности и устойчивого роста".

Как передает Report, об этом сообщают туркменские СМИ.

Организаторами форума выступают Европейский союз и правительство Туркменистана в партнерстве с Международным торговым центром (ITC).

Основная цель форума - укрепление торгово-экономического сотрудничества между ЕС и Туркменистаном.

В ходе форума планируется обсудить приоритеты инициативы Global Gateway в Туркменистане, включая развитие транспортной связанности, логистики, энергетики и устойчивого роста.

В мероприятии примут участие представители профильных государственных органов, деловых кругов Туркменистана и ЕС, а также международные финансовые институты и организации.

Для участников будут организованы встречи форматов B2B и B2G, направленные на установление прямых деловых контактов и обсуждение отраслевых и инвестиционных возможностей.