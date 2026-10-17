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    Арагчи направился в Багдад для участия в заседании СМИД ОИС

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 09:47
    Арагчи направился в Багдад для участия в заседании СМИД ОИС

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направился в Багдад для участия в 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС), которое пройдет 17-18 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    По информации телеканала, в ходе визита он также проведет двусторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств ряда стран-участниц.

    Заседание Совета министров иностранных дел ОИС пройдет под девизом "Диалог и солидарность - две ключевые основы содействия миру и устойчивому развитию".

    Встреча пройдет на фоне продолжающейся напряженности в отношениях США и Израиля с Ираном, а также обострения ситуации в Йемене, что усиливает обеспокоенность вопросами региональной безопасности и стабильности поставок энергоресурсов.

    Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Организация исламского сотрудничества (ОИС)
    Əraqçi İƏT XİN Şurasının iclasına qatılmaq üçün İraqa səfərə gedib
    Araghchi heads to Baghdad for OIC meeting amid regional tensions
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