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    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана "Карабах" встретится с "Нефтчи"

    Футбол
    • 17 октября, 2026
    • 09:41
    Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана Карабах встретится с Нефтчи

    В VIII туре Премьер-лиги Азербайджана сегодня пройдет центральный матч - "Карабах" встретится с "Нефтчи" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Как сообщает Report, начало встречи - в 19:00.

    "Нефтчи" с 16 очками лидирует в турнирной таблице, "Сабах" и "Карабах" с равным количеством очков занимают второе и третье места.

    В первом матче дня "Габала" примет "Сабах". Игра пройдет на Габалинском городском стадионе, начало в 16:00.

    Напомним, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Шафа" (3:2), а "Сумгайыт" одержал победу над "Араз-Нахчываном" (2:1).

    Премьер-лига Азербайджана ФК Нефтчи ФК Карабах
    Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün "Qarabağ" "Neftçi" ilə qarşılaşacaq
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