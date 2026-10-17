Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана "Карабах" встретится с "Нефтчи"
Футбол
- 17 октября, 2026
- 09:41
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В VIII туре Премьер-лиги Азербайджана сегодня пройдет центральный матч - "Карабах" встретится с "Нефтчи" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Как сообщает Report, начало встречи - в 19:00.
"Нефтчи" с 16 очками лидирует в турнирной таблице, "Сабах" и "Карабах" с равным количеством очков занимают второе и третье места.
В первом матче дня "Габала" примет "Сабах". Игра пройдет на Габалинском городском стадионе, начало в 16:00.
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Шамахы" обыграл "Шафа" (3:2), а "Сумгайыт" одержал победу над "Араз-Нахчываном" (2:1).
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