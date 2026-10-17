В Физули за 9 месяцев инвестировано около 125 млн манатов
Промышленность
- 17 октября, 2026
- 09:59
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В основной капитал города Физули в январе–сентябре 2026 года инвестировано 124 млн 607,9 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
За девять месяцев текущего года объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Физули составил 132 млн 598,5 тыс. манатов, а стоимость произведенной промышленной продукции - 43 млн 838,9 тыс. манатов.
Напомним, что 17 октября отмечается День города Физули. В этот день исполняется шесть лет со дня освобождения города от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. В ночь с 16 на 17 октября 2020 года под контроль азербайджанской армии перешли сам город Физули и 7 сел района - Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы и Дедели.
Последние новости
11:24
В Азербайджане увеличилось производство автобусовБизнес
11:12
Видео
Участник боев за Шушу: Письмо школьницы со словами "Мы верим, что вы победите" стало для нас дополнительной мотивацией - ИнтервьюАрмия
11:11
Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%Инфраструктура
11:09
Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 11%Инфраструктура
10:59
В Баку впервые проходит чемпионат мира по сумоИндивидуальные
10:54
У побережья Саудовской Аравии неизвестный снаряд поразил танкерДругие страны
10:39
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе ПакистанаДругие страны
10:32
Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатовИнфраструктура
10:19
Пакистан обеспокоен последствиями атак хуситов на энергообъекты Саудовской АравииДругие страны