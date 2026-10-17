Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Физули за 9 месяцев инвестировано около 125 млн манатов

    Промышленность
    • 17 октября, 2026
    • 09:59
    В Физули за 9 месяцев инвестировано около 125 млн манатов

    В основной капитал города Физули в январе–сентябре 2026 года инвестировано 124 млн 607,9 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    За девять месяцев текущего года объем произведенной сельскохозяйственной продукции в Физули составил 132 млн 598,5 тыс. манатов, а стоимость произведенной промышленной продукции - 43 млн 838,9 тыс. манатов.

    Напомним, что 17 октября отмечается День города Физули. В этот день исполняется шесть лет со дня освобождения города от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны. В ночь с 16 на 17 октября 2020 года под контроль азербайджанской армии перешли сам город Физули и 7 сел района - Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишыглы и Дедели.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана Физули
    Füzuliyə 9 ayda 125 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    11:24
    В Азербайджане увеличилось производство автобусов
    Бизнес
    11:12
    Видео
    Участник боев за Шушу: Письмо школьницы со словами "Мы верим, что вы победите" стало для нас дополнительной мотивацией - Интервью
    Армия
    11:11
    Пассажироперевозки в Бакинском метро снизились почти на 4%
    Инфраструктура
    11:09
    Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 11%
    Инфраструктура
    10:59
    В Баку впервые проходит чемпионат мира по сумо
    Индивидуальные
    10:54
    У побережья Саудовской Аравии неизвестный снаряд поразил танкер
    Другие страны
    10:39
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Пакистана
    Другие страны
    10:32
    Доходы в секторе транспорта и складского хозяйства Азербайджана достигли 13 млрд манатов
    Инфраструктура
    10:19
    Пакистан обеспокоен последствиями атак хуситов на энергообъекты Саудовской Аравии
    Другие страны
    Лента новостей