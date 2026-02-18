В экономических зонах Азербайджана могут внедрить технологии распознавания лиц на основе ИИ

В экономических зонах Азербайджана могут быть внедрены технологии распознавания лиц на основе искусственного интеллекта.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров.

По его словам, эти системы могут стать эффективным инструментом автоматизации контроля въезда-выезда в экономических зонах, повышения уровня безопасности и оптимизации операционных процессов.

С их помощью, как подчеркнул Джафаров, можно ускорить идентификацию сотрудников на предприятиях и производственных площадках, а также организовать режим разрешений в более прозрачной и управляемой форме. "В то же время это поможет снизить риски, связанные с человеческим фактором. Применение распознавания лиц и других биометрических решений способствует углублению цифровой трансформации в промышленных парках, модернизации процессов управления и формированию конкурентоспособной среды в целом", - сказал он.

Цель состоит в постепенном внедрении технологий на основе искусственного интеллекта в экономических зонах и повышении доступности инновационных решений для предпринимателей, добавил директор.