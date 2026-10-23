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    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию

    Бизнес
    • 23 октября, 2026
    • 17:38
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию

    Кабинет министров утвердил перечень операций и лиц, которым не будет предоставляться компенсационная поддержка расходов на экспортное оформление.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 31 декабря 2031 года.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
    İxracda kompensasiya dəstəyi verilməyəcək əməliyyatların və şəxslərin siyahısı təsdiqlənib
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