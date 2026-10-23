Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию

Кабинет министров утвердил перечень операций и лиц, которым не будет предоставляться компенсационная поддержка расходов на экспортное оформление.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 31 декабря 2031 года.