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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İxracda kompensasiya dəstəyi verilməyəcək əməliyyatların və şəxslərin siyahısı təsdiqlənib

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:30
    İxracda kompensasiya dəstəyi verilməyəcək əməliyyatların və şəxslərin siyahısı təsdiqlənib

    Nazirlər Kabineti (NK) "İxrac rəsmiləşdirilmə xərclərinə görə kompensasiya dəstəyinin şamil olunmadığı əməliyyatların və şəxslərin Siyahısı"nı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərar 2026-cı il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir və 2031-ci il dekabrın 31-nə qədər qüvvədədir.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию
    44 filmi
    44 filmi

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