МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины

Министерство иностранных дел Молдовы осудило российский удар по торговому судну у берегов Румынии, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства в Х.

"Мы решительно осуждаем нападение на гражданское судно у черноморского побережья Румынии. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким моряка, погибшего в результате нападения. Надеемся, что трое пропавших членов экипажа будут найдены живыми и невредимыми", - отмечается в заявлении.

В ведомстве также выразили солидарность с Румынией, Украиной и Азербайджаном и отметили усилия румынских поисково-спасательных служб.

"Продолжающаяся эскалация со стороны России в Черном море подвергает опасности жизни мирных жителей, угрожает свободе судоходства и подрывает региональную безопасность. Нападения на гражданские суда должны прекратиться. Международное право должно соблюдаться", - заявили в ведомстве.