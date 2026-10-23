МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины
- 23 октября, 2026
- 17:40
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Министерство иностранных дел Молдовы осудило российский удар по торговому судну у берегов Румынии, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства в Х.
"Мы решительно осуждаем нападение на гражданское судно у черноморского побережья Румынии. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким моряка, погибшего в результате нападения. Надеемся, что трое пропавших членов экипажа будут найдены живыми и невредимыми", - отмечается в заявлении.
В ведомстве также выразили солидарность с Румынией, Украиной и Азербайджаном и отметили усилия румынских поисково-спасательных служб.
"Продолжающаяся эскалация со стороны России в Черном море подвергает опасности жизни мирных жителей, угрожает свободе судоходства и подрывает региональную безопасность. Нападения на гражданские суда должны прекратиться. Международное право должно соблюдаться", - заявили в ведомстве.