Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 17:40
    МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины

    Министерство иностранных дел Молдовы осудило российский удар по торговому судну у берегов Румынии, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении молдавского внешнеполитического ведомства в Х.

    "Мы решительно осуждаем нападение на гражданское судно у черноморского побережья Румынии. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким моряка, погибшего в результате нападения. Надеемся, что трое пропавших членов экипажа будут найдены живыми и невредимыми", - отмечается в заявлении.

    В ведомстве также выразили солидарность с Румынией, Украиной и Азербайджаном и отметили усилия румынских поисково-спасательных служб.

    "Продолжающаяся эскалация со стороны России в Черном море подвергает опасности жизни мирных жителей, угрожает свободе судоходства и подрывает региональную безопасность. Нападения на гражданские суда должны прекратиться. Международное право должно соблюдаться", - заявили в ведомстве.

    Российско-украинский конфликт Удар по судну Республика Молдова
    Moldova XİN azərbaycanlıların olduğu gəmiyə endirilən zərbəni pisləyib
    Moldova's Foreign Ministry condemns attack on vessel carrying Azerbaijani and Ukrainian citizens
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    17:51
    Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель - Обновлено-4
    Энергетика
    17:49
    Мариан де Йонг о визите главы МИД Нидерландов: Амстердам и Баку примут дорожную карту до 2029г - Эксклюзив
    Внешняя политика
    17:47
    Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%
    Бизнес
    17:44
    На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человек
    Происшествия
    17:43
    Глава МВД Франции назвал инцидент со стрельбой терактом - Обновлено
    Другие страны
    17:40
    МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины
    Другие страны
    17:40
    В Азербайджане утвержден порядок определения происхождения ненефтегазовых товаров
    Бизнес
    17:38
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию
    Бизнес
    17:37
    Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября
    Другие страны
    Лента новостей