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    Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%

    Бизнес
    • 23 октября, 2026
    • 17:47
    Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал 563,3 тыс. тонн (-1,9%) фруктов и овощей на сумму $671,4 млн (+11,4%).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В отчетном периоде доходы от экспорта фруктов и овощей составили 2,8% экспортных доходов Азербайджана.

    За 9 месяцев Азербайджан также импортировал 235,15 тыс. тонн (-13,1%) фруктов и овощей на сумму $219,4 млн (+0,4%).

    В отчетном периоде расходы на импорт фруктов и овощей составили 1,6 % импортных расходов Азербайджана.

    За 9 месяцев Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $37 млрд 211 млн, что на 5,2 % больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

    Экспорт Азербайджана Ненефтегазовый экспорт
    Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından gəlirini 11 %-dən çox artırıb
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