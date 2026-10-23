Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%
Бизнес
- 23 октября, 2026
- 17:47
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал 563,3 тыс. тонн (-1,9%) фруктов и овощей на сумму $671,4 млн (+11,4%).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
В отчетном периоде доходы от экспорта фруктов и овощей составили 2,8% экспортных доходов Азербайджана.
За 9 месяцев Азербайджан также импортировал 235,15 тыс. тонн (-13,1%) фруктов и овощей на сумму $219,4 млн (+0,4%).
В отчетном периоде расходы на импорт фруктов и овощей составили 1,6 % импортных расходов Азербайджана.
За 9 месяцев Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $37 млрд 211 млн, что на 5,2 % больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Последние новости
19:10
Трамп: США могут быстро завершить войну с Ираном или забрать всю нефтьДругие страны
19:08
Фото
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстицииВнешняя политика
19:07
Барро заявил о последствиях эскалации между США и Ираном для цен на нефтьДругие страны
18:52
МИД: Все трое азербайджанцев спасены после атаки на судно у берегов РумынииВнешняя политика
18:47
Зеленский подтвердил планы трехсторонней встречи Украины, России и СШАДругие
18:25
В Пакистане при столкновении автобусов погибли 12 человекДругие страны
18:21
Фото
Грузия и Казахстан обсудили укрепление стратегического партнерстваВ регионе
18:12
В США выплатят фермерам $8 млрд на компенсацию расходов на дизель после выборовДругие страны
18:10
AZAL провел переговоры с потенциальными партнерами на Routes World 2026Инфраструктура