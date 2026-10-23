Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал 563,3 тыс. тонн (-1,9%) фруктов и овощей на сумму $671,4 млн (+11,4%).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В отчетном периоде доходы от экспорта фруктов и овощей составили 2,8% экспортных доходов Азербайджана.

За 9 месяцев Азербайджан также импортировал 235,15 тыс. тонн (-13,1%) фруктов и овощей на сумму $219,4 млн (+0,4%).

В отчетном периоде расходы на импорт фруктов и овощей составили 1,6 % импортных расходов Азербайджана.

За 9 месяцев Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $37 млрд 211 млн, что на 5,2 % больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.