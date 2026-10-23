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    Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından gəlirini 11 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:24
    Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından gəlirini 11 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 671,4 milyon ABŞ dolları dəyərində 563,3 min ton meyvə-tərəvəz ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 68,9 milyon ABŞ dolları (11,4 %) çox, həcm baxımından isə 11 min ton (1,9 %) azdır.

    Hesabat dövründə meyvə-tərəvəz ixracından əldə olunan gəlir Azərbaycanın ixrac gəlirlərinin 2,8 %-ni təşkil edib.

    9 aydaAzərbaycan həmçinin 219,4 milyon ABŞ dolları dəyərində 235,15 min ton meyvə-tərəvəz idxal edib.

    Bunlar isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən dəyər baxımından 0,9 milyon ABŞ dolları (0,4 %) çox, həcm baxımından isə 35,6 min ton (13,1 %) azdır.

    Hesabat dövründə meyvə-tərəvəz idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın idxal xərclərinin 1,6 %-ni təşkil edib.

    9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

    Meyvə-tərəvəz məhsulları Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
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