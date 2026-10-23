В Азербайджане утвержден порядок определения происхождения ненефтегазовых товаров
- 23 октября, 2026
- 17:40
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Кабинет министров утвердил "Порядок определения происхождения ненефтегазовых товаров как товаров происхождения Азербайджанской Республики при выплате сумм поддержки экспорта и внутренних перевозок".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Данное постановление применяется с 1 сентября 2026 года и действует до 31 декабря 2036 года с применением в отношении экспорта и внутренних перевозок, осуществляемых до 30 сентября 2036 года.
Порядок разработан в соответствии с указом президента страны № 681 от 9 июня 2026 года "О дополнительных мерах, связанных со стимулированием экспорта ненефтегазовых товаров и поддержкой транспортных расходов". Понятия, используемые в порядке, выражают значения, установленные нормативными правовыми актами Азербайджана.