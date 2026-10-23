Qeyri-neft-qaz mallarının mənşəyinin müəyyən edilməsi qaydası təsdiqlənib
- 23 oktyabr, 2026
- 17:26
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Nazirlər Kabineti "İxrac və daxili daşıma dəstəyi məbləğlərinin ödənilməsi zamanı qeyri-neft-qaz mallarının Azərbaycan Respublikası mənşəli olmasının müəyyən edilməsi Qaydası"nı təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Bu qərar 2026-cı il sentyabrın 1-dən tətbiq edilir və 2036-cı il sentyabrın 30-na qədər həyata keçiriləcək ixrac və daxili daşımalara münasibətdə tətbiq olunmaqla 2036-cı il dekabrın 31-nə qədər qüvvədədir.
Qayda "Qeyri-neft-qaz mallarının ixracının stimullaşdırılması və daşıma xərclərinin dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" ölkə Prezidentinin 9 iyun 2026-cı il tarixli 681 nömrəli fərmanına uyğun olaraq hazırlanıb. Qaydada istifadə olunan anlayışlar Azərbaycanın normativ hüquqi aktları ilə müəyyən olunmuş mənaları ifadə edir.