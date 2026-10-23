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    На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человек

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 17:44
    На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человек

    В Шарурском районе Нахчыванской АР (НАР) произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, инцидент зафиксирован в селе Ибадулла.

    Согласно информации, стеллажи с грузом на холодильном складе опрокинулись, и два человека остались под грузом картофеля.

    В результате погибла Маммадова Ругая Нурали гызы (1963 г.р.), а Заманова Саида Аскер гызы (1976 г.р.) получила травмы и была госпитализирована в Центральную больницу НАР.

    По факту в прокуратуре Шарурского района ведется расследование.

    Нахчыванская Автономная Республика Несчастный случай
    Şərurda soyuducu anbarda bədbəxt hadisə baş verib, ölən və xəsarət alan var
    MiniBoss
    MiniBoss

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