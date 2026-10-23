Мариан де Йонг о визите главы МИД Нидерландов в Баку: Планируем принять дорожную карту до 2029г - Эксклюзив

Дорожная карта сотрудничества между Нидерландами и Азербайджаном на 2026-2028 годы будет принята в рамках предстоящего 26 октября визита нидерландского министра иностранных дел Тома Берендсена в Азербайджан.

Об этом в интервью Report заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

По ее словам, документ охватит широкий спектр направлений двустороннего сотрудничества, включая политическое и консульское сотрудничество, экономику, морскую сферу, логистику, сельское хозяйство, управление водными ресурсами, научные исследования и культуру.

Дипломат отметила, это будет первый визит главы МИД Нидерландов в Азербайджан за последние 12 лет.

"Мы очень рады этому визиту, поскольку министр (иностранных дел - ред.) приезжает в Азербайджан впервые за 12 лет. Исключением были лишь встречи на многосторонних конференциях, таких как COP, и других международных мероприятиях, организованных Азербайджаном. Этот визит проходит в период очень позитивной динамики в двусторонних отношениях. Он отражает прогресс, достигнутый на пути к укреплению взаимодействия и развитию контактов на высоком уровне. Для нас это важная возможность углубить сотрудничество, продвинуть двустороннюю повестку и, конечно, оказать поддержку региональной стабильности", - сказала посол.

Комментируя программу визита, посол сообщила, что Берендсен проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, а также с другими партнерами и нидерландскими компаниями, работающими в стране.

"Мы хотим из первых рук узнать, какие возможности они видят, и обсудить, как можем развивать сотрудничество в дальнейшем. Мы очень довольны прогрессом, достигнутым за последний год, и восстановлением доверия между Нидерландами и Азербайджаном. Ранее наши двусторонние отношения на протяжении некоторого времени переживали довольно сложный период, поэтому восстановление доверия было для нас важной задачей", - сказала де Йонг.

С полной версией интервью можно будет ознакомиться в понедельник, 26 октября.